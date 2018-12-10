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В Кишиневе на улице загорелся микроавтобус

В Кишиневе на улице загорелся микроавтобус

© Sputnik /
Происшествия
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Машина сгорела, но, к счастью, никто не пострадал.

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. В столице прямо на улице загорелся микроавтобус Mercedes. Инцидент произошло в воскресенье, в микрорайоне "Старая Почта" на улице Кукорилор.

По сообщению очевидцев, водитель оставил грузовой микроавтобус во дворе и поднялся в свою квартиру в многоэтажном жилом блоке. После его ухода внезапно из-под капота машины пошел дым. К счастью, никто не пострадал, а микроавтобус удалось оперативно потушить, пожарные прибыли в течение нескольких минут после вызова. Однако моторный отсек автомобиля выгорел полностью.

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Накануне трое граждан Молдовы и двое россиян пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Струго-Красненском районе Псковской области.

  • В Кишиневе на улице загорелся микроавтобус
    В Кишиневе на улице загорелся микроавтобус
    © Sputnik /
  • В Кишиневе на улице загорелся микроавтобус
    В Кишиневе на улице загорелся микроавтобус
    © Sputnik /
  • В Кишиневе на улице загорелся микроавтобус
    В Кишиневе на улице загорелся микроавтобус
    © Sputnik /
  • В Кишиневе на улице загорелся микроавтобус
    В Кишиневе на улице загорелся микроавтобус
    © Sputnik /
1 / 4
© Sputnik /
В Кишиневе на улице загорелся микроавтобус

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Теги:
пожар, микроавтобус
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