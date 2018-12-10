В Кишиневе на улице загорелся микроавтобус

Машина сгорела, но, к счастью, никто не пострадал.

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. В столице прямо на улице загорелся микроавтобус Mercedes. Инцидент произошло в воскресенье, в микрорайоне "Старая Почта" на улице Кукорилор.

По сообщению очевидцев, водитель оставил грузовой микроавтобус во дворе и поднялся в свою квартиру в многоэтажном жилом блоке. После его ухода внезапно из-под капота машины пошел дым. К счастью, никто не пострадал, а микроавтобус удалось оперативно потушить, пожарные прибыли в течение нескольких минут после вызова. Однако моторный отсек автомобиля выгорел полностью.

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