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Авария в Кишиневе

Появилось видео автокатастрофы, в которой погибли двое молодых людей

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Камера видеонаблюдения сняла, как автомобиль на полной скорости врезался в столб.

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. В социальных сетях появилось видео жуткой автокатастрофы в Кишиневе, которая произошла утром в воскресенье, 9 декабря.

Трагический момент зафиксировала камера видеонаблюдения. Приблизительно в 05.10 на пересечении улиц Чуфля и Букурешть автомобиль на большой скорости врезался в уличный столб.

На место происшествия прибыли полицейские, которые обнаружили, что в автомобиле Honda находились четверо молодых людей в возрасте 20 лет и 21 года, все уроженцы района Новые Анены.

"Водитель в возрасте 20 лет и 21-летняя пассажирка скончались на месте. Еще один 21-летний пассажир в тяжелом состоянии доставлен в Институт скорой медицинской помощи. Его поместили в реанимацию. Другой пассажир отделался незначительными травмами", - отметили в полиции.

ДТП с участием автомобилей скорой и полиции произошло в центре Кишинева>>>

По предварительным данным, водитель машины находился в состоянии алкогольного опьянения и ехал на большой скорости. Затем он потерял контроль над автомобилем и врезался в столб.

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Теги:
погибшие, ДТП
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