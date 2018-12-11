Отец-насильник долгие годы проведет за решеткой

КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Судебная инстанция признала виновным 51-летнего жителя Хынчештского района в изнасиловании своей 13-летней дочери. Об этом во вторник сообщили в Генеральной прокуратуре Молдовы.

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Согласно данным следствия, мужчина неоднократно насиловал девочку, когда ее мать со старшей дочерью уезжали на работу в другой район. Тогда за потерпевшей и ее младшим братом следил отец. Именно в это время он реализовывал свои злодеяния. Чтобы никому не стало известно о произошедшем осенью 2015 года, мужчина угрожал ребенку расправой.

Об ужасах, через которые прошла девочка, стало известно в конце 2015 года. Тогда злоумышленник избил супругу и дочь. Не в силах больше терпеть насилие, пострадавшая написала письмо старшему брату, который тогда был на заработках за границей.

Только после этого узнала о случившемся и мать ребенка. Она и написала заявление в полицию.

Суд приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы, однако этот приговор еще можно обжаловать.