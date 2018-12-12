В Молдове "проспали" два землетрясения

По данным Национального института исследований и разработок по физике Земли (INFP) Румынии, Вранча в декабре давала о себе знать одиннадцать раз.

КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Два землетрясения подряд с разницей в 3 часа произошли в румынской Вранче, отмечается на сайте Национального института исследований и разработок по физике Земли (INFP) Румынии.

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Первое землетрясение магнитудой 2,2 произошло в 21:11 во вторник, а второе – магнитудой 2,4 случилось уже глубокой ночью (на среду) в 2.32

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Первый толчок приборы зафиксировали на глубине 98 км, второй – 73 км.

С начала декабря в Румынии произошло 11 землетрясений. Самое "мощное" из них случилось 9 декабря силой 3,8 балла по шкале Рихтера.