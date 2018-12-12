В Молдове полыхал монастырь

Сообщение о возгорании в Успенском монастыре села Жапка поступило во вторник вечером.

КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Во Флорешстком районе загорелись помещения Успенского монастыря – три пожарных расчета тушили возгорание весь вечер вторника.

© Sputnik / Miroslav Rotari Под Резиной из-за пожара погибли двое пожилых людей

Согласно данным, опубликованным в среду пресс-службой Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы, загорелась пристройка площадью 350 квадратных метров. Было эвакуировано девять человек, двое из которых – с ограниченными возможностями опорно-двигательной системы. К счастью, никто не пострадал.

Пожар ликвидировали в 20.30. Оказалось, огонь уничтожил содержимое помещений на площади девять квадратных метров.

С начала 2018 года в Молдове зарегистрировано 1547 пожаров, в результате которых пострадали 103 человека.

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