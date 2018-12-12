Ночной пожар в Кишиневе: мужчина погиб из-за сигареты

КИШИНЕВ, 12 дек - Sputnik. Пожар в жилом доме на улице Матей Басараб, 5/4 произошел поздно вечером во вторник в Кишиневе, сообщили в пресс-службе Генинспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

Сообщение в единую службу спасения поступило в 22.35. На место происшествия прибыли четыре спецрасчета.

"Пожарные установили, что возгорание произошло в одной из квартир на третьем этаже, внутри которой находился мужчина. Спасатели эвакуировали 54-летнего владельца задымленной квартиры. Он был без сознания. Его передали врачам скорой помощи, которые затем констатировали смерть мужчины", - отметили в инспекторате.

Причину и обстоятельства произошедшего предстоит выяснить специалистам.

"За 24 часа помощь спасателей понадобилась в 20 случаях. По данным Генинспектората с начала 2018 года в Молдове произошло порядка полутора тысяч пожаров, в которых погибли 104 человека",- добавили в ведомстве.

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