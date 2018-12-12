Полиция нашла "кантемирских убийц", совершивших страшное преступление

Это было не ограбление — преступники не взяли ни денег, ни вещей.

КИШИНЕВ, 12 дек — Sputnik. Задержаны двое молодых людей, которые подозреваются в убийстве пожилой женщины в Кантемирском районе. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате полиции Молдовы.

Подозреваемые — двое односельчан убитой женщины, в возрасте 14 и 18 лет.

Напомним, вчера вечером полиция обнаружила тело 68-летней женщины со следами насильственной смерти, в ее собственном доме в селе Вишневка Кантемирского района.

На теле и голове жертвы, по сообщению пресс-секретаря столичного инспектората полиции, были обнаружены несколько ран, нанесенных тупым предметом. По заключению врачей, перед смертью женщина была избита, а готовясь к нападению, злоумышленники отключили в ее доме свет.

Женщина работала директором магазина, у нее в Кишиневе остались две дочери. В доме были найдены деньги в сумме около 40 тысяч леев, однако преступники не тронули ни денег, ни вещей жертвы.

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Если вина подозреваемых будет доказана, им грозят большие тюремные сроки - от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

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