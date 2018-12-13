Где снегопад, там и ДТП — на въезде в Кишинев перевернулась машина

Женщина за рулем не справилась с управлением на скользкой дороге.

КИШИНЕВ, 13 дек — Sputnik. Легковой автомобиль перевернулся на дороге на въезде в Кишинев со стороны Ставчен. Утром в Кишиневе пошел снег, и водитель не справился с управлением на скользкой дороге.

Автомобиль Toyota сошел с дороги, попал в кювет и перевернулся на крышу. За рулем находилась женщина, которая, по предварительной информации, не пострадала.

На место происшествия выехал наряд полиции.

Согласно данным синоптиков, на территории Молдовы ожидается переменная облачность. Утром были туманы, в течение дня ожидаются осадки в виде мокрого снега. Сотрудники полиции просят участников дорожного движения быть предельно внимательными, соблюдать ПДД, выбирать достаточную дистанцию и скоростной режим во избежание дорожно-транспортных происшествий.