Обстановка на дорогах — за сутки в авариях пострадали трое человек

КИШИНЕВ, 13 дек — Sputnik. За последние сутки, когда в Молдове резко ухудшилась погода, на дорогах страны произошло три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали трое человек.

Утром в аварию попал 28-летний сотрудник Национального инспектората по патрулированию. В селе Пересечина, управляя автомобилем Toyota Corolla, он врезался в Renault Megane. В результате столкновения получили травмы 35-летний водитель и его жена, им оказана помощь.

А сегодня утром на въезде в Кишинев перевернулся еще один автомобиль Toyota, за которой управляла женщина, в результате аварии никто не пострадал.