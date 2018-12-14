Кишинев полукриминальный: гонки и автохамы уходящей недели

КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. Вот чем отличились в период рабочей части уходящей недели некоторые автомобилисты в Кишиневе.
Привет из выходных - пересечение улиц Христо Ботева и Индепенденций.
Смотрите подборку нарушителей правил дорожного движения, проявивших себя за последние несколько дней.
КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. Вот чем отличились в период рабочей части уходящей недели некоторые автомобилисты в Кишиневе.
Привет из выходных - пересечение улиц Христо Ботева и Индепенденций.
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