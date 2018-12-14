Кишинев полукриминальный: гонки и автохамы уходящей недели

Смотрите подборку нарушителей правил дорожного движения, проявивших себя за последние несколько дней.

КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. Вот чем отличились в период рабочей части уходящей недели некоторые автомобилисты в Кишиневе.

Привет из выходных - пересечение улиц Христо Ботева и Индепенденций.

А здесь - настоящий сюжет для комедийного боевика - водитель испугался дорожных инспекторов и дал по газам, пришлось его догонять и применять силу.

Привет из провинции - так паркуются сотрудники госохраны в Ниспоренах. Привет из провинции - так паркуются сотрудники госохраны в Ниспоренах.

От нарушений водителей - к нарушениям пешеходов - в Кишиневе, на улице Примэверий, двое неизвестных украли мангал и попали в объектив видеокамеры.

А так паркуются между зданиями Службы информации и безопасности и суда сектора Центр - улица Лазо.

Знаки, запрещающие парковку, игнорируют у здания генеральной прокуратуры.

Видео-рассказ от неравнодушного гражданина о том, как паркуются на перекрестке улиц Александри и Уреке.