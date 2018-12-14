Молдова "в законе" – самые громкие преступления пятницы

Торговец "паленым" мясом, бандит в Германии родом из Молдовы и торговцы правами — очередные антигерои криминальной хроники.

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. В Кишиневе полицейские нагрянули с проверкой в один из цехов по производству мясной продукции и ужаснулась. Хозяин фирмы нарушал буквально все правила производства.

Колбаса второй свежести конфискована, хозяина оштрафовали

В результате проверок в производственном цехе были выявлены отклонения в производстве и хранении мясных продуктов и полуфабрикатов в ненадлежащих санитарно-гигиенических условиях, а также отсутствие документов о происхождении товара на партии. Таким образом, было собрано продукции на сумму около 100 тысяч леев.

В соответствии с действующим законодательством лица, ответственные за бизнес компании, могут быть оштрафованы на сумму до 15 тысяч леев. Товар конфискован.

Наглый и глупый: псевдо-террорист оказался еще и вымогателем

Антикоррупционная прокуратура завершила расследование преступления, связанного с извлечением выгоды из влияния. Как сообщает пресс-служба ведомства, в 2017 году обвиняемый вымогал деньги у людей, обратившихся в суд. Вымогатель представлялся племянником председателя суда в Кишиневе и обещал "решить вопрос" по гражданскому делу за "скромную" сумму в 3480 евро.

Обвиняемый признал свою вину, подписав соглашение с прокурором. Мужчине грозит штраф от 2000 до 3000 условных единиц или заключение в тюрьму на срок до 5 лет.

Следует отметить, что обвиняемый был недавно приговорен к восьми месяцам лишения свободы за сознательное ложное сообщение о теракте. Он заявил о том, что в суде сектора Центр якобы заложена бомба, чтобы отсрочить судебные слушания по делу.

Поймали очередных продавцов водительских прав

В Кагуле задержаны двое мужчин, которые потребовали от одного из курсантов автошколы 350 евро за выдачу водительских прав.

Подозреваемые требовали деньги под предлогом того, что они могут повлиять на результаты экзаменов и последующую выдачу водительских прав категории B.

Злоумышленники задержаны на 72 часа. Им грозит штраф до 10 тысяч леев или тюремное заключение на срок до 6 лет.

Он шел на Одессу, а вышел к тюрьме

На пункте перехода границы "Кучурган" в Одесской области был задержан 23-летний гражданин Республики Молдова. Как сообщает Госпогранслужба Украины, во время проверки мужчины по базе данных Интерпола сработал сигнал тревоги. Пограничники сразу же задержали молодого человека.

Как оказалось, нарушителя больше месяца разыскивают в Германии для привлечения к уголовной ответственности за вымогательство, разбой при отягчающих обстоятельствах и нанесение тяжких телесных повреждений.