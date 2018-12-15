Ужасное преступление: в Казаклии мать жестоко расправилась с сыном

Тело женщина попыталась сжечь в собственном дворе, а затем разрубила его и вывезла на свалку.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. В селе Казаклия Чадыр-Лунгского района произошло страшное преступление — мать убила сына, а затем попыталась уничтожить тело, бросив его в костер.

В ходе расследования выяснилось, что между 66-летней женщиной и ее 39-летним сыном произошел конфликт. Сын пришел домой пьяным, а затем между ним и матерью возникла ссора. Мужчина обвинил мать в том, что она вместо него получила пенсию по инвалидности.

© Sputnik / Vitaly Belousov Полиция нашла "кантемирских убийц", совершивших страшное преступление

Ссора переросла в драку: женщина ударила сына несколько раз по голове тяжелой кастрюлей, из-за чего он потерял сознание, а затем скончался. По сообщению сайта deschide.md, с наступлением ночи женщина вытащила тело во двор, забросала мусором и подожгла.

Когда она поняла, что сжечь таким образом тело не удастся, то взяла топор, отрубила от тела голову, ноги и руки, а затем вывезла части на местную свалку.

На следующую ночь она продолжила попытки сжечь останки, однако вскоре была задержана полицией.

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