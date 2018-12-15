Сразу четыре машины столкнулись в центре Кишинева - видео

Вечером в пятницу движение на одном из самых оживленных перекрестков столицы оказалось серьезно затруднено.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. В пятницу поздним вечером в центре Кишинева произошла цепная авария, в которой пострадали четыре автомобиля.

Инцидент произошел в одиннадцатом часу вечера, 14 декабря, на перекрестке проспекта Штефан чел Маре и улицы Измаил. По данным очевидцев, пострадавших нет. Массовая авария серьезно затруднила движение на этом участке.

С началом зимы и снегопадов обстановка на дорогах страны резко ухудшилась. Скользкая дорога провоцирует ДТП, днем ранее на въезде в Кишинев со стороны Ставчен перевернулся автомобиль, женщина-водитель не пострадала.