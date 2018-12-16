ДТП вблизи Бельц: удар был таким мощным, что оба авто перевернулись - видео

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. На трассе вблизи Бельц столкнулись два автомобиля, которые двигались на большой скорости.

В социальных сетях появилось видео автокатастрофы. Оба автомобиля вылетели с дороги, один из них упал на бок, другой перевернулся в воздухе и его остановило дерево.

Информации о пострадавших пока не поступало, полиция ведет расследование.

С началом снегопадов вождение автомобиля требует особой осторожности, однако многие водители пренебрегают правилами, чем ставят под угрозу и свою жизнь, и жизнь окружающих. Несколько дней назад легковой автомобиль перевернулся на дороге на въезде в Кишинев со стороны Ставчен. В то утро в Кишиневе пошел снег, и водитель не справился с управлением на скользкой дороге.

Где снегопад, там и ДТП — на въезде в Кишинев перевернулась машина>>>

Автомобиль Toyota сошел с дороги, попал в кювет и перевернулся на крышу. За рулем находилась женщина, которая, по предварительной информации, не пострадала.