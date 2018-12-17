Ошибка, которая стоила жизней: кошмарное ДТП в Чимишлии

Кошмарное ДТП в одном из районов Молдовы: машина превратилась в груду металла - два человека погибли.

КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. Страшная авария произошла утром в понедельник близ села Гура Галбеней в Чимишлийском районе. В результате два человека погибли, пострадал ребенок.

"Ребенка забрала "скорая". Его состояние оценивается как нормальное. Речь идет о пятилетней девочке. Ее бабушка и дедушка приехали в больницу, чтобы забрать ее", - заявил Sputnik пресс-секретарь инспектората полиции Чимишлии Кристина Викол.

Погибшие, скорее всего, - муж и жена. Однако правоохранительные органы не подтверждают эту информацию.

Сообщается, что автомобиль модели Dacia не был экипирован зимней резиной. При этом транспортное средство передвигалось на высокой скорости. Из-за гололеда водитель не справился с управлением, и авто вылетело на обочину и врезалось в дерево. Полиции предстоит выяснить все обстоятельства и причины трагедии.