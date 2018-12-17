В Кишиневе наказали экипаж троллейбуса, наплевавший на инвалида

В кишиневском управлении электротранспорта рассказали, какие взыскания заработали водитель и кондуктор троллейбуса, по-хамски обошедшиеся с мужчиной в инвалидном кресле.

КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. Водитель и кондуктор столичного троллейбуса № 3907, ехавшего по 7-му маршруту, нарушили свои должностные обязанности и получили наказание, сообщил в понедельник корреспонденту Sputnik в своем официальном ответе вице-директор Управления электротранспорта Кишинева Олег Кодряну.

Напомним, что в ноябре 2018 года на столичной улице Флорарий пользовательница Facebook стала свидетелем инцидента, о котором и идет речь. Женщина стояла на остановке рядом с молодым человеком в инвалидном кресле и ждала троллейбус.

"Водитель троллейбуса, увидев его, проехал остановку и только тогда затормозил. Я побежала за троллейбусом, остановилась в дверях и спросила, кто здесь кондуктор, чтобы помочь человеку в инвалидной коляске забраться в салон. В это время тот уже спешил к троллейбусу", - написала девушка.

В ответ на ее просьбу не последовало никакой внятной реакции, и она ее повторила. В это время водитель закрыл двери, и троллейбус тронулся с места. А кондуктор заявил, что они с водителем не могут поднять в салон мужчину в инвалидном кресле.

"Я подошла к водителю, чтобы потребовать объяснений, и он сказал, что не может помочь этому человеку с ограниченными возможностями. Я сфотографировала кондуктора и водителя. Последний, увидев это, открыл окно своей кабины и сказал: "Девушка, ты хочешь к ночи попасть в реанимацию?". Услышав это, я включила видеозапись и попросила мужчину повторить эти слова", - написала автор публикации в соцсетях.

Как сообщил Кодряну, водитель этого троллейбуса Георге Мотрикалэ был лишен полного объема премии и получил запрет на вождение троллейбуса в течение месяца. Кондуктору Борису Касавчуку вынесли предупреждение.

"Водитель, согласно инструкции, должен останавливать троллейбус на остановках. Отправление с остановки возможно только после посадки-высадки пассажиров и закрытия дверей", - сказано в официальном ответе, поступившем в адрес редакции Sputnik.

Там же отмечено, что кондуктор нарушил пункт утвержденных профессиональных правил, гласящий, что представители этой профессии должны "быть внимательными и обходительными с пассажирами".