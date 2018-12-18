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Молдова "в законе" – громкие преступления и происшествия начала недели

CC0 / Pixabay / PublicDomainPictures
Происшествия
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Страшное ДТП, контрабанда наркотиков, "угон" банкомата и другие преступления и происшествия, о которых стало известно в начале этой недели - узнайте об этом больше!

КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. Пять тысяч евро вымогали два молдавских адвоката за обещание повлиять на суд, рассматривавший дело о мошенничестве.

Исправительное учреждение. Архивное фото
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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По данным пресс-службы Антикоррупционной прокуратуры, подозреваемый задержаны на 72 часа, им предъявлено обвинение по факту извлечения выгоды из влияния. Если суд признает вину юристов, им грозит до шести лет тюрьмы.

Наркоторговцы из Турции получили сроки

На 11-12 лет тюрьмы осуждены в Яловенах граждане Турции, привозившие в Молдову наркотики со своей родины или из Ирана и торговавшие ими в нашей стране. Героин распространяли с помощью экономического агента, занимающегося транспортными услугами.

Дилеров задержали в феврале 2018 года, при них нашли 80 килограммов героина, сообщает пресс-служба прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

Гражданка Болгарии 67 лет отдана под суд по делу о попытке контрабанды психотропных препаратов. По данным пресс-службы генеральной прокуратуры, женщина была задержана в Кишиневском аэропорту 18 ноября 2018 года при попытке вылететь в Стамбул.

ДТП в Чимишлийском районе
© Photo: Gheorghe Cavcaliuc
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При ней с помощью сканера нашли 90 таблеток "психотропов". Женщине грозит от трех до 10 лет тюрьмы.

Расплата наступила

Двадцатидевятилетнему жителю Единецкого района дали 11 лет тюрьмы и лишили права вождения автомобиля на пять лет по делу о нарушении ПДД в пьяном виде, что привело к гибели человека. Известно, что, совершив это преступление 12 апреля 2017 года на трассе близ села Куконештий Ной, водитель скрылся с места трагедии.

По данным пресс-службы генпрокуратуры, мужчина, будучи за рулем автомобиля ВАЗ и мчась со скорость 80 км/ч, не справился с управлением и сбил двух молодых людей, брата и сестру. Парень 23 лет скончался на месте, а 17-летняя девушка была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

Насилие, фото из архива
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Суд при вынесении приговора учел также и другое преступление фигуранта дела – нанесение человеку тяжких телесных повреждений.

Если красть, то банкомат

В России, в Республике Мордовия, за кражу банкомата ответит гражданин Молдовы 34 лет – дело уже направлено в суд, сообщают СМИ РФ. В декабре 2013 года сработала сигнализация в одном из магазинов, оказалось, что оттуда был похищен банкомат с более, чем 1,7 миллиона рублей (свыше 22,5 тысячи долларов). Следствие считает, что задержанный был одним из членов банды, совершившей преступление. Мужчину задержать сразу не удалось, так как он скрылся, а в последствии сменил фамилию и совершил еще порядка 40 подобных преступлений в разных регионах России.

Оказалось, что они с подельниками на личном автомобиле модели "Mercedes-Benz Sprinter 312D" подъехали к магазину, взломали замок на входной двери, погрузили банкомат и скрылись, чтобы затем вскрыть украденное и забрать оттуда деньги.

Заседание суда
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По пути в ЕС

На границе России и Финляндии задержана гражданка Молдовы 47 лет, жительница Бельц, объявленная в федеральный розыск. Как выяснилось, полиция Бельц подозревает соотечественницу в мошенничестве в особо крупных размерах – часть 4 статьи 196 Уголовного кодекса Республики Молдова. Ей заочно избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Женщину передали сотрудникам местного отдела полиции, сообщают российские СМИ.

В Риме исчезла соотечественница

По данным молдавской прессы, в Риме пропала 58-летняя гражданка РМ Вера Малак, которая вышла из дома в обед 1 декабря и не вернулась по сей день. Семья, у которой работала женщина заявила об исчезновении в полицию и даже обращалась на телевидение. Жительница Рима, у которой работала наша соотечественница, сообщила, что та вышла из дома только с ключами и не взяла с собой ничего. По словам итальянки, у Веры Малак серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых она сильно переживала. Вполне вероятно, что она могла попасть в больницу, и находится сейчас в бессознательном состоянии. Малак работала в Риме последние 15 лет, говорит на молдавском, итальянском, русском.

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Теги:
наркотики, трагедия, суд, банкомат
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