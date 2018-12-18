Трагедия в Ниспоренах: ребенок и двое взрослых заживо сгорели в своем доме

Кровь стынет в жилах: целая семья погибла в результате пожара в ночь на вторник. Двое взрослых и ребенок не успели выйти из дома.

КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. Трое человек сгорели заживо в собственном доме в Ниспоренском районе, сообщили во вторник в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

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"Утром 18 декабря помощь сотрудников Генинспектората по чрезвычайным ситуациям понадобилась для ликвидации последствий пожара в частном доме в селе Братулены Ниспоренского района. Звонок в единую службу спасения "112" поступил в 10.00. На место происшествия прибыли три спецрасчета", - отметили в ведомстве.

По предварительным данным, пожар произошел ночью, а его последствия соседи увидели только утром. Сообщается, что огонь охватил помещение площадью в 20 квадратных метров, уничтожив все вещи.

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"Трое человек – 29-летняя женщина, 40-летний мужчина и шестилетний ребенок – погибли… Люди не успели выйти из дома", - пояснили в инспекторате.

Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства, а также причины возгорания.