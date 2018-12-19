Кошмар десятилетней девочки: ее насиловал фельдшер спортшколы

Сорокалетний мужчина несколько раз надругался над ребенком, в том числе в ее доме и на берегу озера.

КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Фельдшера тараклийской спортшколы признали виновным в шести изнасилованиях. Об этом в среду сообщили в Генеральной прокуратуре Молдовы.

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По информации следствия, с декабря 2017 года по август 2018-го сорокалетний мужчина несколько раз надругался над десятилетней девочкой. Злоумышленник воспользовался халатностью со стороны матери ребенка.

Акты сексуального насилия происходили прямо в доме жертвы, где злоумышленник, как он говорил, делал массаж ребенку, или на берегу озера.

О произошедшем стало известно летом этого года, когда девочка рассказала брату о том, что пережила.

Сразу после фельдшера арестовали. С тех пор он находился под арестом.

Суд признал вину мужчины и приговорил его к 22 годам лишения свободы. Кроме того, инстанция постановила, что преступник должен выплатить жертве 100 тысяч леев (почти шесть тысяч долларов) в качестве морального ущерба.