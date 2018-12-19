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Молдова "в законе" – самые громкие преступления среды

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Чудесное освобождение хакера из-под стражи, два задержания на границе и пустой сейф почтового отделения - узнайте больше об этих происшествиях.

КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. В среду стало известно о том, что гражданин Молдовы Андрей Гынкул, он же Smilex, осужден в США за организацию хакерской группировки, укравшей более 30 миллионов долларов с банковских счетов по всему миру. Среди потерпевших – управление школ в штате Пенсильвания и руководство американской нефтяной компании Penneco Oil.

Ноутбук.
CC0 / Pixabay / TheDigitalWay
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"Инструментом" преступлений стал вирус-"троян" Dridex (также известный как ПО Bugat или Cridex), созданный на базе исходного кода печально известного вируса ZeuS.

Хакеры заражали компьютеры с помощью писем, в которых якобы содержались медицинские извещения об обнаружении онкологических злокачественных опухолей. В 2015 году злоумышленники рассылали более 100 тысяч писем в день, что обеспечивало обогащение, численный рост и техническое развитие хакерской команды.

У хакеров все шло гладко, пока сотрудники компании информбезопасности Dell SecureWorks не направили управляющие соединения ботнета к своему sinkhole-серверу. Далее подключилось ФБР, и вскоре Андрей Гинкул и еще 14 человек были задержаны.

Работа за персональным компьютером, архивное фото.
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Прокуроры требовали для главаря ОПГ 15 лет тюрьмы, однако судья дал ему лишь два два года и 10 месяцев тюрьмы. Но их Гынкул уже отсидел во время следствия, поэтому был отпущен в зале суда.

Дальше произошло самое интересное. Хотя американцы рукоплескали сами себе за то, что все участники группировки задержаны, а сам софт якобы уничтожен, российские специалисты утверждают обратное – злосчастный вирус Dridex жив, а в 2016 году даже возобновил рассылки. Эксперты утверждают, что "троян" действует в новой, более умной версии. Кое-кто из экспертов даже не исключает, что Гынкул сотрудничает по хакерской линии с властями США.

Денег на почте нет

В селе Гайдар района Чадыр-Лунга неизвестные тайком проникли в помещение почтового отделения и взломали два сейфа. Об инциденте, произошедшем 15 декабря, стало известно в среду от местных СМИ. Сообщается, что преступники попали внутрь, разбив стекло, затем вскрыли два металлических сейфа, но там не оказалось денег.

Скорость.
CC0 / Pixabay / PublicDomainPictures
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Долго не побегал

Прокуратура Черновицкой области Украины по запросу коллег из Румынии экстрадировала в Бухарест 36-летнего гражданина Республики Молдова. Мужчину разыскивали в Румынии, чтобы привлечь к наказанию по приговору, вынесенному судом Ясс три года назад. Тогда он был осужден на восемь месяцев тюрьмы за побег из-под стражи, сообщает агентство УНН.

В ноябре 2018 года сотрудники пограничной службы пункта пропуска "Мамалыга" (Черновицкая область) задержали злоумышленника при попытке пересечения государственной границы Украины.

А на КПП "Албица" сотрудники Пограничной полиции МВД Молдовы ведут расследование в отношении 28-летнего мужчины с двойным гражданством – РМ и Румынии, который предъявил фальшивое водительское удостоверение. Фигурант следствия прибыл на границу, будучи за рулем микроавтобуса с прицепом с регистрационными номерами Молдовы.

Когда дополнительная проверка показала, что водительское удостоверение является поддельным, мужчина сообщил, что девять месяцев назад он потерял свой подлинный документ и ввиду срочности обратился к некоему лицу, который за 100 евро изготовил ему фальшивые права.

Коррупция
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В среду стало известно об аварии, произошедшей во вторник рано утром трагедии в белорусском населенном пункте Дербичи Буда-Кошелевского района Гомельской области. Гражданин Молдовы, водитель микроавтобуса Volkswagen, сбил на дороге женщину 1952 года рождения. От полученных травм она скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия.

Свой своего не обманет

Экс-примар Трушен Ион Апостол и бывший глава отделения радиологии и компьютерной томографии Республиканского медицинского диагностического центра Сильвиу Кондря, сидящие в СИЗО по обвинению в коррупции, едва не стали жертвами мошенника, не сходя, так сказать, с нар.

Как передают местные СМИ, сосед обоих мужчин по камере Серджиу Русу предложил им выйти на свободу за деньги, оценив свои услуги в семь тысяч леев. Русу стал уверять врача и чиновника, что он якобы может обратиться по своим связям к представителям следствия и суда, чтобы изменить меру пресечения. Правда, Апостол и Кондря решили не связываться с сокамерником.

Позже оказалось на Русу "точат зуб" не только молдавские, но и румынские следователи. Когда за ним пришли для препровождения в зал суда, он в последний момент снова предложил свои услуги сокамерникам, и те… не выдержали, дав ему телефоны своих супруг. С ними Русу вскоре связался и предложил раскошелиться в обмен на якобы свободу мужей. Те же, видимо, смекнув, в чем дело, обратились в полицию. Теперь Русу грозит до 10 лет лишения свободы.

Больница
CC0 / Pixabay / sarcifilippo
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Напомним, что примара Трушен Иона Апостола и главу одного из садовых товариществ задержали за махинации с землей, а у Сильвиу Кондри и других участников преступной схемы дела о томографе было изъято около семи миллионов леев, объект недвижимости и два автомобиля.

"По предварительным договоренностям, врачи отправляли пациентов на томографию, минуя соответствующие графики. Таким образом, пациенты платили напрямую главе отделения медицинской имажистики и компьютерной томографии без отражения этих сумм в отчетности больницы. Врачам, "поставлявшим" пациентов, выплачивался процент из полученных денег", — приводит Sputnik сообщение национального антикоррупционного центра.

Молдавско-французский африканец

В Румынии пограничники на КПП Албица – Яссы обнаружили у 23-летнего гражданина Кот-д’Ивуара поддельный документ, приобретенный с помощью гражданина Молдовы. Как сообщают в среду молдавские СМИ, 16 ноября 23-летний мужчина прибыл на границу в качестве пассажира автобуса. Во время дополнительной проверки оказалось, что паспорт, якобы выданный властями Франции, – фальшивый. Молодой человек заявил, что приобрел этот документ у знакомого из Республики Молдова, заплатив 500 евро.

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Теги:
преступность, граница, хакер, сейф
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