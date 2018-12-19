Молдова "в законе" – самые громкие преступления среды

Чудесное освобождение хакера из-под стражи, два задержания на границе и пустой сейф почтового отделения - узнайте больше об этих происшествиях.

КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. В среду стало известно о том, что гражданин Молдовы Андрей Гынкул, он же Smilex, осужден в США за организацию хакерской группировки, укравшей более 30 миллионов долларов с банковских счетов по всему миру. Среди потерпевших – управление школ в штате Пенсильвания и руководство американской нефтяной компании Penneco Oil.

Рак помог украсть 30 миллионов

"Инструментом" преступлений стал вирус-"троян" Dridex (также известный как ПО Bugat или Cridex), созданный на базе исходного кода печально известного вируса ZeuS.

Хакеры заражали компьютеры с помощью писем, в которых якобы содержались медицинские извещения об обнаружении онкологических злокачественных опухолей. В 2015 году злоумышленники рассылали более 100 тысяч писем в день, что обеспечивало обогащение, численный рост и техническое развитие хакерской команды.

У хакеров все шло гладко, пока сотрудники компании информбезопасности Dell SecureWorks не направили управляющие соединения ботнета к своему sinkhole-серверу. Далее подключилось ФБР, и вскоре Андрей Гинкул и еще 14 человек были задержаны.

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Прокуроры требовали для главаря ОПГ 15 лет тюрьмы, однако судья дал ему лишь два два года и 10 месяцев тюрьмы. Но их Гынкул уже отсидел во время следствия, поэтому был отпущен в зале суда.

Дальше произошло самое интересное. Хотя американцы рукоплескали сами себе за то, что все участники группировки задержаны, а сам софт якобы уничтожен, российские специалисты утверждают обратное – злосчастный вирус Dridex жив, а в 2016 году даже возобновил рассылки. Эксперты утверждают, что "троян" действует в новой, более умной версии. Кое-кто из экспертов даже не исключает, что Гынкул сотрудничает по хакерской линии с властями США.

Денег на почте нет

В селе Гайдар района Чадыр-Лунга неизвестные тайком проникли в помещение почтового отделения и взломали два сейфа. Об инциденте, произошедшем 15 декабря, стало известно в среду от местных СМИ. Сообщается, что преступники попали внутрь, разбив стекло, затем вскрыли два металлических сейфа, но там не оказалось денег.

Долго не побегал

Прокуратура Черновицкой области Украины по запросу коллег из Румынии экстрадировала в Бухарест 36-летнего гражданина Республики Молдова. Мужчину разыскивали в Румынии, чтобы привлечь к наказанию по приговору, вынесенному судом Ясс три года назад. Тогда он был осужден на восемь месяцев тюрьмы за побег из-под стражи, сообщает агентство УНН.

В ноябре 2018 года сотрудники пограничной службы пункта пропуска "Мамалыга" (Черновицкая область) задержали злоумышленника при попытке пересечения государственной границы Украины.

А на КПП "Албица" сотрудники Пограничной полиции МВД Молдовы ведут расследование в отношении 28-летнего мужчины с двойным гражданством – РМ и Румынии, который предъявил фальшивое водительское удостоверение. Фигурант следствия прибыл на границу, будучи за рулем микроавтобуса с прицепом с регистрационными номерами Молдовы.

Когда дополнительная проверка показала, что водительское удостоверение является поддельным, мужчина сообщил, что девять месяцев назад он потерял свой подлинный документ и ввиду срочности обратился к некоему лицу, который за 100 евро изготовил ему фальшивые права.

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Смертельное ДТП в Белоруссии

В среду стало известно об аварии, произошедшей во вторник рано утром трагедии в белорусском населенном пункте Дербичи Буда-Кошелевского района Гомельской области. Гражданин Молдовы, водитель микроавтобуса Volkswagen, сбил на дороге женщину 1952 года рождения. От полученных травм она скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия.

Свой своего не обманет

Экс-примар Трушен Ион Апостол и бывший глава отделения радиологии и компьютерной томографии Республиканского медицинского диагностического центра Сильвиу Кондря, сидящие в СИЗО по обвинению в коррупции, едва не стали жертвами мошенника, не сходя, так сказать, с нар.

Как передают местные СМИ, сосед обоих мужчин по камере Серджиу Русу предложил им выйти на свободу за деньги, оценив свои услуги в семь тысяч леев. Русу стал уверять врача и чиновника, что он якобы может обратиться по своим связям к представителям следствия и суда, чтобы изменить меру пресечения. Правда, Апостол и Кондря решили не связываться с сокамерником.

Позже оказалось на Русу "точат зуб" не только молдавские, но и румынские следователи. Когда за ним пришли для препровождения в зал суда, он в последний момент снова предложил свои услуги сокамерникам, и те… не выдержали, дав ему телефоны своих супруг. С ними Русу вскоре связался и предложил раскошелиться в обмен на якобы свободу мужей. Те же, видимо, смекнув, в чем дело, обратились в полицию. Теперь Русу грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что примара Трушен Иона Апостола и главу одного из садовых товариществ задержали за махинации с землей, а у Сильвиу Кондри и других участников преступной схемы дела о томографе было изъято около семи миллионов леев, объект недвижимости и два автомобиля.

"По предварительным договоренностям, врачи отправляли пациентов на томографию, минуя соответствующие графики. Таким образом, пациенты платили напрямую главе отделения медицинской имажистики и компьютерной томографии без отражения этих сумм в отчетности больницы. Врачам, "поставлявшим" пациентов, выплачивался процент из полученных денег", — приводит Sputnik сообщение национального антикоррупционного центра.

Молдавско-французский африканец

В Румынии пограничники на КПП Албица – Яссы обнаружили у 23-летнего гражданина Кот-д’Ивуара поддельный документ, приобретенный с помощью гражданина Молдовы. Как сообщают в среду молдавские СМИ, 16 ноября 23-летний мужчина прибыл на границу в качестве пассажира автобуса. Во время дополнительной проверки оказалось, что паспорт, якобы выданный властями Франции, – фальшивый. Молодой человек заявил, что приобрел этот документ у знакомого из Республики Молдова, заплатив 500 евро.