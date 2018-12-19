Сгорели заживо в собственном доме: названы версии пожара в Ниспоренах

Трагедия произошла в одном из молдавских сел, где в собственном доме заживо сгорела целая семья. Опубликовано видео с места происшествия.

КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Представлены предварительные версии произошедшего во вторник пожара в селе Братулены Ниспоренского района, где погибли шестилетний ребенок и двое взрослых.

"По итогам осмотра места происшествия специалисты экспериментальной противопожарной лаборатории выдвинули три предварительные версии. Первая – несоблюдение правил эксплуатации печи, вторая – короткое замыкание, а третья – неосторожность во время курения", - сообщили в пресс-службе Генинспектората по чрезвычайным ситуациям МВД.

После того, как эксперты установят все обстоятельства случившегося, специалисты экспериментальной противопожарной лаборатории представят наиболее вероятную версию трагедии.

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По предварительным данным, пожар в одном из жилых домов в селе Бартулены произошел в ночь на вторник, а последствия происшествия соседи увидели только утром. Сообщается, что огонь охватил помещение площадью в 20 квадратных метров, уничтожив все вещи. Трое человек – 29-летняя женщина, 40-летний мужчина и шестилетний ребенок – погибли. Люди не успели выйти из горевшего дома.