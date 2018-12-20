Пожары продолжают убивать: сгорели еще три человека

Печальный счет погибших в огне продолжает расти, после трагедии в Братуленах пожары снова привели к гибели людей - в селах Виишоара и Друца.

КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. В пожарах, вспыхнувших на территории Глодянского и Рышканского районов, погибли три человека, сообщает Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям.

В селе Виишоара Глодянского района огонь унес жизни 49-летней женщины и 41-летнего мужчины. Пожарные нашли их тела в доме.

В селе Друца Рышканского района, потушив домостроение, спасатели обнаружили тело 89-летней женщины.

Эксперты устанавливают обстоятельства трагических происшествий.

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Накануне в селе Братулены Ниспоренского района во время пожара погибла целая семья из трех человек. Пожар в одном из жилых домов в селе Бартулены произошел в ночь на вторник, а последствия происшествия соседи увидели только утром 18 декабря. Огонь охватил помещение площадью в 20 квадратных метров, уничтожив все вещи. Трое человек – 29-летняя женщина, 40-летний мужчина и шестилетний ребенок – погибли. Люди не успели выйти из горевшего дома.