Удивительные детали о преступном бизнесе в Молдове: полиция в шоке

Новый метод продажи наркотиков набирает обороты в Молдове, а искать преступников сложно из-за специфических особенностей этого феномена.

КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов Молдовы раскрыли деятельность преступной группировки, которая занималась производством и продажей наркотиков в особо крупных размерах, используя соцсети и электронные приложения. Об этом на пресс-конференции в четверг заявил глава управления по борьбе с наркотиками Генинспектората полиции Ион Цуркану.

Опасный феномен

Метод продажи наркотиков на WEB-просторах уже не новый для республики. По словам Цуркану, это явление в последнее время наносит значительный ущерб Молдове.

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"Речь идет о феномене, который затрагивает интернет и социальные сети, электронные терминалы оплаты, а также криптовалюту", - сказал Цуркану.

По его словам, задержанные помещали наркотики в тайники, то есть прятали товар в общественных местах таким образом, чтобы только покупатель, получив на свой мобильный телефон адрес и конкретное место, мог его найти.

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Полицейский обратил внимание на то, что члены группировки даже не встречались со своими клиентами, а это осложняло работу правоохранительных органов.

"Таким способом реализуются многие виды синтетических наркотиков или химических веществ, которые очень опасны для здоровья. В частности, подобная схема направлена на молодых людей в возрасте 16-25 лет. Они являются будущим страны. Поэтому это очень тревожный момент", - отметил Цуркану.

Он подчеркнул, что сотрудникам правоохранительных органов удалось выявить две лаборатории по производству наркотиков на территории республики. В общей сложности задержаны семеро человек в возрасте от 18 до 23 лет. Речь идет о жителях Кишинева и Приднестровья.

"В том числе, пойман человек, который занимался непосредственно изготовлением психотропных веществ – это житель приднестровского региона", - заявил Цуркану, отметив, что расследование по данному делу продолжается.

Смертоносные наркотики

Как пояснил прокурор по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел Думитру Рэйляну, следить за деятельность этого преступного формирования правоохранители стали с начала 2018 года.

"Члены группировки разработали четкий план по производству и распространению синтетических наркотиков. Опасность заключается в том, что особо крупные размеры этих веществ считаются уже с одного грамма. Тогда как, к примеру, особо крупные размеры героина начинаются с 2,5 грамма", - сказал прокурор.

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Он обратил внимание, что синтетические наркотики относятся к тяжелым и очень востребованы на рынке из-за низкой цены. Прокурор отметил, что очень быстро психотропные вещества разрушают личность того, кто их употребляет.

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Как работал преступный бизнес

По словам Рэйляну, члены преступной группировки действовали исключительно через электронные приложения и соцсети. "Лидер группировки создал два электронных магазина, где размещал объявления о ценах на наркотики", - сказал прокурор.

Запрещенные вещества производили "проверенные лица", которым выплачивалась фиксированная зарплата (50 тысяч леев, а это около трех тысяч долларов по текущему курсу Нацбанка Молдовы) с бонусами за каждый килограмм изготовленного товара. Помимо "производителей" в состав группировки входили упаковщики и курьеры. Последние раскладывали наркотики по тайникам. По данным следственных органов, цена за одну дозу составляла 150 леев (около девяти долларов), а за один грамм достигала 500 леев (29 долларов).

"Места, где прятали наркотики, выбирали курьеры, но координировали их с лидером группировки, который систематизировал информацию и передавал после получения денег от клиентов данные о закладке", - пояснил Рэйляну.

© Photo : Serviciul informare şi comunicare cu mass-media al PCCOCS Тайник с наркотиками

Он обратил внимание, что все задержанные помещены под предварительный арест.

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"Эта категория преступлений не новая и носит транснациональный характер. Люди, которых мы задержали, ранее входили, так скажем, в международную группировку. Они переняли преступный опыт и применяли на территории Молдовы наработки, полученные там. К примеру, использовали те же правила общения друг с другом и клиентами, рецептуру производства наркотиков, а также знания по поводу электронных валют и другие вещи", - добавил прокурор.

Итоги многочисленных обысков

Заместитель начальника главного следственного управления Генерального инспектората полиции Ион Талмазан сообщил, что в ходе следственных мероприятий проведены многочисленные спецпроверки, в рамках которых установлены личности членов группировки, их место жительство, лаборатории, где производились наркотики, метод распространения и так далее.

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Он сообщил также, что 5 декабря проведены 12 обысков по месту жительства задержанных лиц, в их транспортных средствах, а также в лабораториях.

"Изъято практически 840 граммов синтетических наркотиков, примерно четыре литра сырья для их производства, а также специальное оборудование для изготовления психотропных веществ, мобильные телефоны, компьютеры и ноутбуки, благодаря которым они координировали свою детальность через социальные сети и мобильные приложения", - сказал Талмазан.

© Photo : Serviciul informare şi comunicare cu mass-media al PCCOCS Итоги обысков по делу о производстве и торговле наркотиками в особо крупных размерах.

По его словам, также изъята тара под наркотики, весы и более 400 SIM-карт, к которым были привязаны электронные кошельки. Туда переводились деньги за наркотики, с них же производилась выдача зарплат членам группировки.

© Photo : Serviciul informare şi comunicare cu mass-media al PCCOCS Итоги обысков по делу о производстве и торговле наркотиками в особо крупных размерах.

Согласно местному законодательству, за производство и торговлю наркотиками в особо крупных размерах виновным грозит от семи до 15 лет тюрьмы.