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Молдова "в законе" – самые громкие преступления четверга

CC0 / Pixabay / 4711018
Происшествия
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Убийца, задержанный через 13 лет, взятка должностному лицу, вандализм у Сорокской крепости - узнайте о связанных с Молдовой и ее жителями самых громких происшествиях четверга.

КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. В России вынесли приговор в отношении 30-летнего гражданина Молдовы, который признан виновным в даче взятки. Суд обязал его выплатить штраф.

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"Платов", как всегда суров

Как передают российские СМИ, мужчину судили в Ростовской области. В конце сентября 2018 года в служебном кабинете сотрудника транспортной полиции в аэропорту имени Платова он дал полицейскому взятку в размере пяти тысяч рублей, чтобы его не привлекли к административной ответственности за нарушение режима пребывания в России. Тут же мужчину задержали.

Спустя 13 лет

На днях, как сообщают российские СМИ, в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве гражданина Молдовы. Преступление подозреваемый совершил 13 лет назад. Известно, что в 2005 году в центре Санкт-Петербурга правоохранители обнаружили уроженца РМ с колото-резаной раной груди. Мужчина погиб, а его убийца 13 лет умудрялся скрываться от правосудия.

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Выпили и убили

В селе Миклушень Страшенского района мужчина и двое подростков расправились со своим собутыльником. Как сообщают в четверг местные СМИ, предварительно известно, что в результате конфликта 20-летний субъект избил 31-летнего знакомого, затем вывел его во двор и добил булыжником по голове. Другим двум подозреваемым в убийстве – по 16 лет, их роль в преступлении уточняется.

Стекло на трассе

Гражданин Молдовы, водитель фуры, попал в ДТП на Украине. Как сообщает в четверг агентство УНН, авария произошла еще в среду днем на трассе "Львов – Жовква" близ села Гряда Львовской области, но до сих пор фура не убрана с проезжей части.

Другой участник ДТП – легковой автомобиль, водитель которого выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой, которая от удара перевернулась. Второй день фуру не могут убрать с дороги, потому что она опломбирована работниками таможни и заполнена доверху товарами из стекла. Водитель, житель Молдовы, боится за груз, поэтому не вызывает представителей фирмы.

Сейчас наш соотечественник и правоохранители ищут машину, в которую можно перегрузить товар, и таможенников, которые снимут пломбу. Патрульные полицейские регулируют движение на трассе, ведь из-за перевернутой фуры оно было затруднено.

История никому в Молдове не нужна

Акт вандализма зафиксирован в Сорокской крепости. Лишь спустя неделю после церемонии официального открытия территории, примыкающей к этому историческому объекту, неизвестные сломали туристические указатели, мусорные урны и фигурные скамейки. Часть из них была сброшена с пятиметровой бетонной стены.

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Теги:
вандалы, взятка, убийство
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