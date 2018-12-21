Шок в молдавской глубинке: пьяный сосед убил мальчика за то, что тот плакал

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. Жестокое убийство произошло в селе София Дрокиевского района. Пьяный мужчина, пришедший в гости, убил годовалого ребенка за то, что тот громко плакал.

© AFP 2018 / NOEL CELIS Матери, убившей сына в Казаклии, продлили арест на 30 суток

По сообщению полиции, мужчину раздражал громкий плач соседского мальчика. Пьяный житель села зашел в дом, схватил ребенка и несколько раз с силой бросил его на пол. Раны оказались такими тяжелыми, что ребенок погиб на месте.

Мать мальчика в это время была на работе, в Яловенском районе. В доме находилась бабушка. Полиция в данный момент выясняет, что пыталась предпринять бабушка, чтобы защитить малыша.

Обстоятельства преступления выясняются, ведется следствие.

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