Автохамы Кишинева – как выжить в молдавской столице

По закону, депутаты могут представить в течение трех суток проект вотума недоверия правительству, которое взяло на себя ответственность за расширение списка получателей денежной помощи.

Налог на содержание домашнего животного: сколько надо платить, предусмотрены ли льготы и кому, а также как будут выявлять злостных неплательщиков. Sputnik узнал подробности проекта, который готовят власти Кишинева.