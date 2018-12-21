Соцсети: в Кишиневе кондукторов троллейбусов обыскивают каждый вечер

Как сообщили в одном из пабликов соцсети Facebook, работников управления электротранспорта же собственные коллеги заставляют выворачивать карманы и раздеваться для обыска.

КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Это видео, размещенное в соцсетях, и сопровождающий его комментарий не на шутку взволновали кишиневцев – автор поста утверждает, что работники одного из троллейбусных парков вот уже две недели подвергаются обыскам после рабочего дня.

На записи показана группа находящихся в помещении мужчин и женщин в форме кондукторов троллейбусов. Они оживленно друг с другом переговариваются. Человек, снимающий видео, тоже перекидывается кое с кем несколькими фразами, контекст которых установить трудно. В кадре мелькает пачка банкнот.

"Ревизоры (контролеры, проверяющие наличие билетов у пассажиров – ред.) две недели до 11 вечера занимаются кондукторами троллейбусного парка №2. Двенадцать контролеров, - четверо у ворот и восемь в помещении, - проверяют наши карманы, вплоть до того, что мы разуваемся. Ищут у нас деньги. Если находят даже два лея, веселые праздники обеспечены – человека лишают всей премии, 1,5 тысячи леев", - написала некто Ирина, которую цитирует паблик chisinau.fail.

Автор комментария сообщила, что ей причиталась зарплата в 3,5 тысячи леев, но когда у нее нашли восемь леев в результате подобной проверки, выдали на руки лишь 1,9 тысячи.