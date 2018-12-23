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ДТП в Пересечино

Убийственная скорость - полиция назвала причину страшного ДТП под Оргеевом

© Photo: Facebook / Alexandru Pînzari
Происшествия
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Фото с места аварии шокировали даже видавших жизнь полицейских - признание главы Генинспектората полиции.

КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Главной причиной, по которой в субботу произошло трагическое ДТП в Оргеевском районе, стало превышение скорости, сообщил в соцсетях глава генерального инспектората полиции МВД Молдовы Александр Пынзарь.

Скорая помощь, архивное фото
CC0 / Pixabay / hioahelsefag
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Гибельный обгон

Страшная авария произошла близ села Пересечино в Оргеевском районе. В результате столкновении автомобилей погибли четыре человека. Один из них - молодой мужчина, которого в тяжелом состоянии доставили в больницу, - скончался в приемном отделении больницы Оргеева. Трое других погибших - пассажиры одного из авто, они умерли на месте.

Автомобиль марки BMW, за рулем которого находился 25-летний молодой человек, направлялся по трассе R-6 в сторону Бельц и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с автомобилем марки Toyota Prius. Три пассажира из авто марки Toyota находятся в больнице. Удар был такой силы, что от машин осталась только груда металла.

"Вместе с коллегами мы проанализировали обстоятельства произошедшего и считаем, что все произошло из-за несоблюдения скоростного режима, а также из-за пренебрежения правилами безопасности перед тем, как идти на обгон", - написал глава генерального инспектората полиции МВД Молдовы Александр Пынзарь в соцсетях.

Он призвал водителей соблюдать нормы безопасности и выразил надежду на то, что больше никогда не увидит столь ужасающих происшествий.

ДТП в Пересечино
© Photo: Facebook / Alexandru Pînzari
ДТП в Пересечино

Еще одна смерть на дороге

В субботу произошел еще один трагический случай – ДТП у села Корлэтены Рышканского района. Лоб в лоб столкнулись четыре легковых автомобиля, два из которых, Daciа Logan и Nissan Primera, спровоцировали эту аварию. Супруга водителя Daciа Logan погибла на месте. Четырех пострадавших доставили в  Бельцкую муниципальную больницу, где им оказали необходимую помощь.

ДТП в Пересечино
© Photo: Facebook / Alexandru Pînzari
ДТП в Пересечино

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Теги:
Пересечино, Александр Пынзарь, авария
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