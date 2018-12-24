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Водка.

"Плохой Санта" забрался в магазин и хотел украсть мешок с едой и водкой

© Sputnik / Mikhail Mordasov
Происшествия
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Молодой человек нашел неординарный способ накрыть предновогодний стол, но его блестящему плану помешала полиция.

КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. Полицейские задержали 25-летнего молодого человека на месте преступления, в продуктовом магазине, откуда тот попытался вынести рюкзак, набитый водкой и закуской. 

Полицейские, патрулирующие один из микрорайонов в секторе Ботаника, услышали звон стекла и подозрительный шум, доносящийся со стороны одного из продуктовых магазинов. Прибыв на место, стражи порядка обнаружили разбитую стеклянную дверь и молодого человека, который пытался сбежать.

Момент задержания и обыска злоумышленника попал на видео. Некоторые пользователи соцсетей уже метко прозвали неудачливого воришку "плохим Сантой", поскольку ограбление было совершено в канун Рождества по новому стилю. 

При пытавшемся сбежать с места преступления гражданине оказался рюкзак, набитый бутылками с водкой, едой и сигаретами на общую сумму почти в пять тысяч леев. Возбуждено уголовное дело, а 2019 год незадачливому грабителю, скорее всего, придется встретить за решеткой. Если суд признает его вину, мужчине грозит штраф от 32,5 до 67,5 тысячи леев или лишение свободы на срок до четырех лет.

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Теги:
вор, Санта Клаус, полиция, грабитель
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