Из-за ночного пожара в Кишиневе 10 человек остались на улице

На столичной улице Чеукарь огонь уничтожил часть крыши одноэтажного дома, из-за чего некоторые жильцы вынуждены ютиться у соседей.

КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Десять человек остались без крыши над головой в результате пожара в Кишиневе на Старой почте, сообщила в среду корреспонденту Sputnik одна из жильцов пострадавшего здания София Морозан.

"Пострадала половина дома. Те, чьи квартиры повреждены огнем, временно живут у соседей. Сегодня были эксперты из пожарной службы, оценили объем ущерба", - рассказала собеседница.

Она предполагает, что одна из причин возгорания – изношенность одноэтажного дома, которому уже 60 лет.

В среду вечером СМИ сообщили о возгорании жилого дома на Старой почте.

"Загорелась крыша дома № 36 по улице Чеукарь. Никто не пострадал. Сгорело около 30% крыши здания. Пожар тушили два расчета. Причины возгорания устанавливаются", - уточнила для Sputnik пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы Лилиана Пушкашу.

В данный момент, как рассказал Юрий, живший в пострадавшей части дома, территорию разгребают от завалов, очищают от следов пожара.

"Пожар начался вчера около девяти вечера. Потушили огонь полностью примерно к 22.30", - сообщил Юрий.

В пострадавшем одноэтажном доме живут три семьи с маленькими детьми.