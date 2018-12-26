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Задержание правонарушителя.

Молдова "в законе" - самые громкие преступления среды

CC0 / Pixabay / 4711018
Происшествия
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Трагическое ДТП на Украине, контрабанда ценностей из Турции, задержание насильника в Петербурге - одни из самых громких происшествий и преступлений, о которых стало известно в среду.

КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. До 10 лет тюрьмы могут получить двое граждан Молдовы за контрабанду золотых и серебряных изделий из Турции.

Санта-Клаус
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Турецкий гамбит

По данным пресс-службы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел, обоих мужчин 48 и 56 лет задержали в Кишиневе в момент продажи четырех килограммов золотых украшений и 2,4 килограмма серебряных.

В ходе обысков в домах задержанных, а также в ряде магазинов, специализирующихся на продаже украшений, сотрудники правоохранительных органов нашли более трех килограммов изделий из золота и более 36 килограммов серебряных украшений. Общая их стоимость оценивается почти в пять миллионов леев.

Тщетно пытался скрыться

В Санкт-Петербурге задержали гражданина Молдовы 48 лет, обвиняемого на родине в изнасиловании. О задержании полицейские уже сообщили в Минюст Молдовы, пишут российские СМИ.

Полиция
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Ищут на родине

Трое граждан Молдовы, которые числились в розыске в России, задержаны в Псковской области. Вместе с гражданином Украины они намеревались покинуть пределы РФ. Один из обладателей молдавского паспорта подозревается в преступлении против семьи и несовершеннолетних, другой разыскивается как лицо, утратившее связь с родственниками, третьего ищут, чтобы привлечь к ответственности за мошенничество.

Экстрадировали из Украины

По запросу правоохранительных органов Румынии из Украины экстрадировали 36-летнего гражданина Республики Молдова, который разыскивался за побег из-под стражи в Яссах. Также Украина передала Молдове 39-летнего гражданина РМ, осужденного за торговлю наркотиками на четыре года и восемь месяцев.

Трагедия на трассе

Гражданин Молдовы 49 лет погиб в результате аварии в ночь на среду на украинской трассе Копти-Глухов-Бачевск близ села Быстрик Сумской области.

Мужчина был за рулем минивена. Предполагается, что он потерял управление, тогда машина вылетела на встречную полосу и врезалась в грузовик. Водитель погиб на месте.

Пассажир выжил, но самостоятельно выбраться из машины не смог. Прибывшим к месту ДТП спасателям пришлось буквально вырезать мужчину из искореженного остова автомобиля. Его доставили в Кролевецкую центральную районную больницу, сообщают украинские СМИ.

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Теги:
граница, задержание, гибель, ДТП, контрабанда
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