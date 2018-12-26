Стали известны новые шокирующие подробности пожара в Кишиневе

Один из жильцов дома, пострадавшего от пожара во вторник вечером, рассказал о некоторых деталях произошедшего.

КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Жильцы претерпевшего пожар одноэтажного дома в Кишиневе, на Старой почте, предполагают, что возгорание произошло из-за того, что одна из балок крыши находилась вплотную к дымоходу.

Из первых уст

"Так было сделано. Она долго тлела, тлела, а потом вспыхнула", - рассказал в соцсетях Юрий, один их жильцов дома.

По словам мужчины, он и его родственники находились в доме, когда начался пожар.

"Выскочили, детей вывели, вынесли документы. Начали доски ломать, чтобы водой залить. Локализовали, приехали пожарные, дотушили", - сказал Юрий.

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Президент обещал помочь

В результате возгорания в частном одноэтажном доме на Старой почте пострадало около 30% крыши, что сделало невозможным дальнейшее пребывание там десяти жильцов. Это три семьи с маленькими детьми. Возгорание произошло во вторник вечером. Его тушили два пожарных расчета. В данный момент место происшествия разгребают от завалов, очищают от следов пожара. Жильцы предполагают, что одна из причин возгорания – изношенность одноэтажного дома, которому уже порядка 60 лет >>>

Президент Молдовы Игорь Додон в среду пообещал оказать помощь пострадавшим.

"На начальном этапе мы найдем возможность обеспечить этих людей временным жильем. Сделаем так, чтобы праздники они встретили в нормальных условиях, затем найдем средства для ремонта. Я пригласил их в администрацию президента на беседу", - сообщил Додон корреспонденту Sputnik.