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Такси.

Он был мертвецки пьян: как наказали кишиневского таксиста

CC0 / Pixabay / MichaelGaida
Происшествия
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Гнал на высокой скорости в состоянии алкогольного опьянения: в полиции рассказали, что грозит водителю такси за езду в нетрезвом виде.

КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. Пьяного вдребезги водителя такси остановили полицейские недалеко от села Пересечино. Алкотест показал содержание 0,81 мг/л спиртного в выдыхаемом воздухе. У него изъяли права до вынесения окончательного решения суда, сообщили в Национальном инспекторате по патрулированию.

Речь идет о 35-летнем работнике одной из служб такси. Ранее его уже задерживали за рулем в состоянии алкогольного опьянения, поэтому сейчас у него на руках было временное водительское удостоверение.

Полиция
© Sputnik / Miroslav Rotari
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К слову, данный случай до сих пор рассматривается в суде. За 2018 год, по данным полиции, этот водитель не один раз нарушал правила дорожного движения – превышал скоростной режим, провоцировал ДТП и не соблюдал дорожные знаки.

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На этот раз полиция остановила его также за превышение скорости. В ходе проверки документов сотрудники правоохранительных органов почувствовали резкий запах алкоголя и попросили водителя пройти тест на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе.

"Патрульные инспекторы изъяли у него временное водительское удостоверение. Мужчина лишен права управлять транспортным средством до окончательного решения суда", - сообщили в инспекторате.

Таксисту грозит полное аннулирование водительских прав, а также неоплачиваемый труд в пользу общества от 200 до 240 часов. Он сможет восстановить удостоверение спустя четыре года после окончательного приговора. Ему придется сдать экзамен на получение водительских прав и пройти курс антиалкогольной и антинаркотической пробационной программы.

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Теги:
изъятие, права, полиция, такси
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