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Суд

Молдова "в законе" – самые громкие преступления четверга

CC0 / Pixabay / Activedia
Происшествия
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За что задержали пятерых госчиновников, почему мать-дилерша использовала маленькую дочь как "футляр" для гашиша, узнайте в обзоре криминальных происшествий.

КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. В суд направлено дело о превышении служебных полномочий руководителями автомобильного управления и секции экономики Института скорой помощи.

Коррупция
© Fotolia / maselkoo99
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Хлебное местечко

Как передает пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры, обвиняемые вымогали деньги у экономического агента, обеспечивавшего Институт скорой помощи транспортом. Они требовали 15% от суммы, которую это медучреждение перечисляло по контракту. В общей сложности подсудимым "набежало" 25 тысяч леев. Еще 44 тысячи леев двумя траншами фигуранты дела получили под присмотром сотрудников Национального антикоррупционного центра. Обоих субъектов взяли с поличным.

На время следствия и суда обвиняемые освобождены от своих должностей и находятся под подпиской о невыезде. Каждому из них грозит до семи лет тюрьмы.

Если есть икру, так ложками!

Трое таможенных инспекторов задержаны за нарушение дисциплинарных норм. Один из них без проверки пропустил через таможенный пункт "Тудора" партию товаров широкого потребления.

Работа супермаркета, архивное фото.
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Как сообщается в пресс-релизе Таможенной службы, другой задержанный сотрудник разрешил ввоз в Молдову микроавтобуса, чей срок эксплуатации превысил 10 лет. Иными словами, работник таможни нарушил закон.

Третий фигурант разбирательства незаконно провез в Молдову через КПП "Паланка" 38 килограммов икры, произведенной в Одессе.

Через кордон без паспорта

И снова о границе. Гражданин Республики Молдова 59 лет задержан в Окницком районе при попытке незаконного пересечения госрубежа. Месяц назад он уже пытался нелегально попасть на территорию Украины.

Зимовка попугаев в зоопарке Кишинева.
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Нарушитель поймали всего в десяти метрах от границы. В ходе разбирательств выяснилось, что он живет в селе Кэинарий Векь Сорокского района, а загранпаспорта у него нет, сообщает пресс-служба Пограничной полиции МВД Молдовы.

Наркотики в одежде маленькой девочки

В Санкт-Петербурге задержали двух наркоторговцев — 39-летнего гражданина Молдовы и 46-летнюю местную жительницу. У мужчины нашли 26 полиэтиленовых пакетов со смесью, в состав которой входил метамфетамин (первитин) и амфетамин. А петербурженка хранила гашиш в одежде своей девятилетней дочери. Девочка находилась с матерью в момент задержания.

Трагедия, произошедшая накануне

В среду в Шолданештах 29-летний местный житель задержан за убийство отчима. Известно, что мужчина пришел домой и увидел мать, ругающуюся с мужем. Пасынок набросился на свою жертву с кулаками, стал его избивать, затем отвез избитого в другой дом и оставил его там. К утру тот скончался от полученных травм. Задержанный ранее уже был судим.

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Теги:
убийство, наркотики, таможня, суд, гашиш
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