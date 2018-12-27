Кишинев "в законе" – видеозаписи громких преступлений четверга

Когда пешеход - пустое место, а, если избил мирных граждан, то и полиция не указ - самые нашумевшие преступления в Кишиневе, о которых стало известно в четверг.

КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Шестерых агрессивных молодых людей задержали на Буюканах за драку.

© Sputnik / Мирослав Ротарь В Кишиневе совершено дерзкое ограбление Кафедрального собора

Вмешался "Фулджер"

Фигурантам правонарушения – от 20 до 25 лет. Установлено, что они избили четырех граждан в возрасте от 27 до 34 лет.

Инцидент произошел в среду, а пресс-служба Кишиневского управления полиции предала огласке этот факт в четверг. Известно, что молодые люди не подчинялись требованиям правоохранителей, и тем пришлось вызвать отряд спецназа "Фулджер", бойцы которого помогли призвать этих субъектов к ответу.

Угнал из-под носа

В Будештах, столичном пригороде, был задержан 40-летний житель Резины, угнавший автомобиль модели Ford Tranzit. Преступление совершено в этом же населенном пункте. Владелица авто, женщина 53 лет, припарковала его перед воротами своего дома, оставив дверь авто незапертой, а ключи были в замке зажигания.

Задержанный по подозрению в угоне ранее был судим за различные преступления. Ему грозит до 67 тысяч леев штрафа или до трех лет тюрьмы.

Прибыльные кражи со строек

В секторе Центр задержаны трое жителей Яловенского и Кантемирского районов в возрасте от 21 до 26 лет. Ранее судимые субъекты снова подозреваются в преступлениях, совершенных в столице. По данным пресс-службы Кишиневского управления полиции, молодые люди проникали на стройплощадки и воровали электроинструменты и все остальное, что можно было унести, а затем выгодно продать. Общая сумма материального ущерба – около 50 тысяч леев. Подозреваемым грозит до 67 тысяч леев штрафа или до четырех лет тюрьмы.

Сбил и даже не извинился

На улице Куза-Водэ автомобилист, "сдававший" назад сбил женщину на остановке общественного транспорта и скрылся с места происшествия. Известно, что водитель припарковался в неположенном месте, то есть, в неположенном месте. При этом он еще и пешехода задел. Пострадавшая серьезных травм не получила.