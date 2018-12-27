Похоронен заживо: мужчину на стройке в Кишиневе не смогли спасти

Трагедия в столице: 36-летнего мужчину доставали из-под завала в течение сорока минут, но спасти его так и не удалось.

КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. В Кишиневе мужчину засыпало землей и придавило бетонной плитой: ЧП произошло во время строительных работ в столичном секторе Ботаника.

Помощь спасателей понадобилась мужчине, на которого рухнула груда земли и бетонная плита. Это случилось, когда он копал траншею во дворе частного дома.

© Sputnik / Rodion Proca На стройке в Кишиневе разбился молодой рабочий

Инцидент произошел на улице В. Тульника. Звонок в единую службу спасения "112" поступил в среду в 14.39. На место происшествия прибыли три спецэкипажа.

"Выяснилось, что 36-летний мужчина оказался под грудой земли и бетонной плитой. Спасателям удалось извлечь его тело спустя 40 минут. Врачи предприняли необходимые реанимационные меры, но все оказалось тщетным", - сообщили в Генсипекторате по чрезвычайным ситуациям.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Известно, что тело обнаружили на глубине двух метров.