Похоронен заживо: мужчину на стройке в Кишиневе не смогли спасти

КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. В Кишиневе мужчину засыпало землей и придавило бетонной плитой: ЧП произошло во время строительных работ в столичном секторе Ботаника.
Помощь спасателей понадобилась мужчине, на которого рухнула груда земли и бетонная плита. Это случилось, когда он копал траншею во дворе частного дома.
"Выяснилось, что 36-летний мужчина оказался под грудой земли и бетонной плитой. Спасателям удалось извлечь его тело спустя 40 минут. Врачи предприняли необходимые реанимационные меры, но все оказалось тщетным", - сообщили в Генсипекторате по чрезвычайным ситуациям.
Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Известно, что тело обнаружили на глубине двух метров.