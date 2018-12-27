18:31 27 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.58
  • USD17.20
  • RUB0.25
  • RON4.22
  • UAH0.63
Поиск
Кафедральный Собор

В Кишиневе совершено дерзкое ограбление Кафедрального собора

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Происшествия
Получить короткую ссылку
41210

ЧП в самом центре Кишинева: разбойное нападение на Кафедральный собор Молдовы – пострадал один человек.

КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Дерзкое ограбление главного православного храма Кишинева произошло в четверг, налетчики избили привратника и унесли церковную утварь. Об этом сообщил на своей страничке в социальной сети священник Октавиан Мошин.

По его словам, неизвестные напали на церковнослужителя утром, когда он открывал храм. Мошин рассказал, что из Кафедрального собора унесли ценности, в том числе, икону Божьей Матери из Хырбовэц.

"Это просто выходит за все рамки… Страшно оставаться одному в церкви, боятся женщины-послушницы… Не знаешь, чего ожидать", - написал Мошин.

В Митрополии Молдовы не смогли официально подтвердить или опровергнуть информацию о случившемся. В пресс-службе столичного инспектората полиции не дали ответ, было ли подано заявление по этому происшествию.

По теме

Самый глупый грабеж года: вор залез в храм, не подозревая, что его снимают
Креста на них нет: в Комрате ограбили часовню и украли деньги из жертвенника
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Новогодний бал для молодежи в Кремле. Москва, 1954 год.
Назад в СССР: как отмечали Новый год в семейном кругу и в коллективе - фото
Неизвестное крупное существо с ярко-красными глазами засняли в лесу Австралии
Загадочное существо с ярко-красными глазами попало на видео
Как продлить век живой новогодней елки
Как продлить век живой новогодней елки

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться