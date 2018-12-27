В Кишиневе совершено дерзкое ограбление Кафедрального собора

ЧП в самом центре Кишинева: разбойное нападение на Кафедральный собор Молдовы – пострадал один человек.

КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Дерзкое ограбление главного православного храма Кишинева произошло в четверг, налетчики избили привратника и унесли церковную утварь. Об этом сообщил на своей страничке в социальной сети священник Октавиан Мошин.

По его словам, неизвестные напали на церковнослужителя утром, когда он открывал храм. Мошин рассказал, что из Кафедрального собора унесли ценности, в том числе, икону Божьей Матери из Хырбовэц.

"Это просто выходит за все рамки… Страшно оставаться одному в церкви, боятся женщины-послушницы… Не знаешь, чего ожидать", - написал Мошин.

В Митрополии Молдовы не смогли официально подтвердить или опровергнуть информацию о случившемся. В пресс-службе столичного инспектората полиции не дали ответ, было ли подано заявление по этому происшествию.