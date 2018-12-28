В Румынии произошло землетрясение, которое почувствовали в Молдове

КИШИНЕВ, 28 дек - Sputnik. В пятницу утром в Румынии произошло землетрясение. Подземные толчки силой 3,3 балла были зарегистрированы около 8:25 в сейсмической зоне Вранча на глубине 150 километров.

© Fotolia / Petrovich12 Ждать ли в Румынии сильного землетрясения: что говорят сейсмологи

По данным Института физики Земли Румынии, землетрясение произошло вблизи населенных пунктов Нехойю (31 км), Ковасна (42 км), Ынтросура-Бузэулуй (52 км), Слэник-Молдова (59 км). Также и жители некоторых районов Молдовы могли почувствовать подземные толчки.

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Румынские ученые не исключают, что сейчас наступил период, когда Вранча будет "возмущаться" сильнее.

© AFP 2018 / NICOLAS ASFOURI У Вранчи свои секреты: что нужно знать о землетрясениях в Молдове

Кстати, ранее Ион Илиеш объяснил в интервью Sputnik Молдова, что очаг Вранчи разряжается, но происходит это не в достаточной мере. Что, в свою очередь, указывает на неизбежность мощного землетрясения, примерно такого, как в августе 1986-го. Но вот когда это произойдет — на этот вопрос ученые не рискуют отвечать.

Самые мощные колебания земной коры в 2018 году были зарегистрированы 28 октября в 02:38 в сейсмической зоне Вранча. Тогда магнитуда в эпицентре составила 5,8 по шкале Рихтера.

Землетрясение было настолько сильным, что его почувствовали многие жители Молдовы.