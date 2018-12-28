Детали ограбления Кафедрального собора: у полиции есть подозреваемый

Привратник Кафедрального собора Кишинева, на которого в четверг произошло дерзкое нападение, находится в реанимации в тяжелом состоянии.

КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. В Митрополии Молдовы отреагировали на шокирующий случай, произошедший в четверг в Кафедральном соборе.

Во время ограбления налетчики избили привратника и унесли церковную утварь.

"Привратник в тяжелом состоянии находится в реанимации Института скорой помощи. Церковный совет Кафедрального собора просит молиться за раба Божьего Василия, за чью жизнь борются врачи", - говорится в сообщении пресс-службы Митрополии.

Представители церкви глубоко возмущены этим актом вандализма в отношении человека, посвятившего свою жизнь служению Богу и ближним.

"Исполнители этого бесчеловечного и позорного акта еще раз показали, насколько далеко может пойти человек - оборвать жизнь ближнего и осквернить все святое", - заявили они в сообщении.

Представители церкви подчеркнули, что это не первый случай таких кощунственных краж, а служителей церквей призвали быть более внимательными, обеспечивая безопасность святых мест. При появлении подозрительных лиц рекомендуется сообщать об этом в полицию.

Таким Кафедральный собор вы, скорее всего, не видели>>>

Об этих случаях осведомят и верующих, которых призывают также быть более внимательными.

"В надежде на то, что такие случаи не повторятся, а виновные в этих преступлениях покаются и исправятся, мы призываем вас сохранять внутренний мир и провести в посту и молитве этот подготовительный период к Рождеству Христову", - отмечено в сообщении Митрополии Молдовы.

На этот случай отреагировал и Инспекторат полиции Кишинева. Пресс-служба ведомства отметила, что сотрудники полиции выехали на место происшествия сразу после сообщения в службу 112.

© Sputnik / Евгений Паскарь В Молдове обнаружена древнейшая каменная церковь

Они отметили, что на 79-летнего привратника собора напали в момент, когда он открывал двери.

Как в Кишиневе обокрали церковь>>>

Неизвестный человек атаковал его со спины, ударив тупым предметом и нанес ему тяжелые травмы.

Потом злоумышленник разбил стекло на одной из икон и украл ее, затем прихватил и множество золотых украшений, которые были подарены церкви прихожанами.

Полиция уже идентифицировала одного подозреваемого.

По факту случившегося открыто уголовное дело.