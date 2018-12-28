14:42 28 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.52
  • USD17.14
  • RUB0.25
  • RON4.20
  • UAH0.62
Поиск
Кафедральный собор

Детали ограбления Кафедрального собора: у полиции есть подозреваемый

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Происшествия
Получить короткую ссылку
28910

Привратник Кафедрального собора Кишинева, на которого в четверг произошло дерзкое нападение, находится в реанимации в тяжелом состоянии.

КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. В Митрополии Молдовы отреагировали на шокирующий случай, произошедший в четверг в Кафедральном соборе.

Во время ограбления налетчики избили привратника и унесли церковную утварь.

"Привратник в тяжелом состоянии находится в реанимации Института скорой помощи. Церковный совет Кафедрального собора просит молиться за раба Божьего Василия, за чью жизнь борются врачи", - говорится в сообщении пресс-службы Митрополии.

Представители церкви глубоко возмущены этим актом вандализма в отношении человека, посвятившего свою жизнь служению Богу и ближним.

Перестроенная церковь 53-го пехотного Волынского полка, Кишинев, 2013 год
© Photo: oldchisinau.com
Загадочная и скрытая церковь Кишинева

"Исполнители этого бесчеловечного и позорного акта еще раз показали, насколько далеко может пойти человек - оборвать жизнь ближнего и осквернить все святое", - заявили они в сообщении.

Представители церкви подчеркнули, что это не первый случай таких кощунственных краж, а служителей церквей призвали быть более внимательными, обеспечивая безопасность святых мест. При появлении подозрительных лиц рекомендуется сообщать об этом в полицию.

Таким Кафедральный собор вы, скорее всего, не видели>>>

Об этих случаях осведомят и верующих, которых призывают также быть более внимательными.

"В надежде на то, что такие случаи не повторятся, а виновные в этих преступлениях покаются и исправятся, мы призываем вас сохранять внутренний мир и провести в посту и молитве этот подготовительный период к Рождеству Христову", - отмечено в сообщении Митрополии Молдовы.

На этот случай отреагировал и Инспекторат полиции Кишинева. Пресс-служба ведомства отметила, что сотрудники полиции выехали на место происшествия сразу после сообщения в службу 112.

Вадул-Рашков, смотровая башня средневековой крепости
© Sputnik / Евгений Паскарь
В Молдове обнаружена древнейшая каменная церковь

Они отметили, что на 79-летнего привратника собора напали в момент, когда он открывал двери.

Как в Кишиневе обокрали церковь>>>

Неизвестный человек атаковал его со спины, ударив тупым предметом и нанес ему тяжелые травмы.

Потом злоумышленник разбил стекло на одной из икон и украл ее, затем прихватил и множество золотых украшений, которые были подарены церкви прихожанами.

Полиция уже идентифицировала одного подозреваемого.

По факту случившегося открыто уголовное дело.

По теме

В Молдове обнаружена древнейшая каменная церковь
Максим Мелинте: цель священника привести не в церковь, а к Христу
Загадочная и скрытая церковь Кишинева
Нападение смертника на христианскую церковь в Каире - подробности
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Новогодний бал для молодежи в Кремле. Москва, 1954 год.
Назад в СССР: как отмечали Новый год в семейном кругу и в коллективе - фото
Птенец вырвался из когтей ястреба, но его ждала страшная участь. Видео
Птенец вырвался из когтей ястреба, но потом его съел крокодил - видео
Как продлить век живой новогодней елки
Как продлить век живой новогодней елки

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться