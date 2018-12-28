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Молдова "в законе" - самые громкие преступления пятницы

© Sputnik / Rodion Proca
Происшествия
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Вымогательство за обещания "подкорректировать" базы данных полиции, а также угон автомобиля и контрабанда "эликсиров" юности - об этих и других преступлениях в Молдове стало известно в пятницу.

КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Организованная преступная группировка последние три года незаконно ввозила из Украины в Молдову фармацевтические препараты, содержащие гиалуроновую кислоту и ботулотоксин.

Наручники
CC0 / Pixabay / ROOKIE23
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Незаконная молодость

Продукцию продавали лицам, занимающимся косметологией. Главарем ОПГ был 38-летний мужчина, использовавший для своих целей курьеров из Тирасполя и Кишинева.

Полиция провела обыски по месту жительства обвиняемых, а также в клиниках, косметологических кабинетах и дома у косметологов. Были обнаружены и изъяты инъекции, содержащие ботулотоксин и гиалуроновую кислоту, учетные книги и деньги, сообщает пресс-служба прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

Обвиняемым грозит до 10 лет тюремного заключения.

База данных "не стерпела"

В суд передано дело по трем мужчинам, которые требовали с другого лица 10 тысяч евро, обещав повлиять на сотрудников МВД, чтобы те удалили из электронной базы информацию о розыске его сестры. Женщина находилась за пределами Молдовы. Обвиняемые получили от жертвы своей аферы пять тысяч евро, еще три тысячи потерпевший передавал под контролем сотрудников правоохранительных органов.

Драка, архивное фото.
© Sputnik / Анна Соловьева
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Организатор преступления и один из его сообщников полностью признали свою вину, третий участник отказался сознаваться. Всех троих отпустили под подписку о невыезде. Им грозит штраф до 200 тысяч леев или лишение свободы до шести лет.

Напился и угнал авто

В Чадыр-Лунге патрульные инспекторы остановили автомобиль "ВАЗ-21093" с 23-летним местным жителем за рулем. Мужчина был пьян, и у него при себе не было водительского удостоверения. Но самое интересное ждало полицейских впереди. Оказалось, что за несколько часов до этого водитель вместе с приятелем угнали это авто. Теперь обоим грозит до пяти лет тюрьмы.

Стоп, контрабанда!

Более 30 литров алкоголя, 90 килограммов свежей рыбы различных видов, 150 пачек сигарет и 52 килограмма копченой рыбы незаконно пытались провезти через молдо-румынскую границу граждане РМ. Первый инцидент произошел на КПП Галац – Яссы, второй – на КПП Фолтешть – Яссы, сообщают в пятницу молдавские СМИ.

А в Татарстане, в Бавлинском районе задержали автобус с молдавскими номерами, где полиция нашла свыше 800 литров контрафактного спиртного в пластиковых бутылях, сообщают российские СМИ. Автобус ехал по трассе Москва-Челябинск со стороны Самары в направлении Уфы.

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Теги:
взятка, ОПГ, контрабанда
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