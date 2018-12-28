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Пистолет. Архивное фото

Кишинев "в законе" страшные преступления пятницы

CC0 / Pixabay / zgmorris13
Происшествия
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Убийство из-за плевка на голову, гроза одиноких девушек и охотник до чужих автомобилей - преступления, совершенные в Кишиневе и его окрестностях.

КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Двоих жителей Кишинева осудили на 23 и 22 года тюрьмы за преднамеренное убийство и незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.

Суд
CC0 / Pixabay / Activedia
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Плевок с балкона и рождественские душегубы

Убийство было совершено в январе 2018 года в многоэтажном жилом доме на Ботанике. Все началось с ссоры, возникшей из-за плевка – один из фигурантов трагедии курил на балконе лестничной клетки и плюнул вниз. Плевок угодил на голову 56-летнему мужчине, который вместе с 33-летним сыном стоял на другом балконе, на пять этажей ниже. Завязалась перепалка, которая длилась недолго, потому что на обоих этажах праздновали Рождество, а в одном из случаев еще и день рождения, – и люди в итоге вернулись к столу. Казалось, инцидент исчерпан.

Через час отец с сыном и другой парень снова вышли на улицу покурить. Но в подъезде их уже ждали те, с кем ранее завязалась ссора. Мужчин расстреляли в упор. Один молодой человек, 25-ти лет, скончался на месте, другой, 27-летний, был сильно ранен и срочно госпитализирован.

Стрелявших задержали, у них нашли пистолет Макарова и пистолет "Скорпион" с патронами.

Мужчина показывает разбитый кулак, архивное фото
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры, осужденные свою вину не признали. Тем не менее, суд постановил обратное. Они также должны заплатить 205 тысяч леев потерпевшей стороне за моральный и материальный ущерб, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Задержан рецидивист

За угон автомобиля Fiat Ducato в столичном пригороде Гидигич был задержан 34-летний житель Кагула. Злоумышленника задержали по горячим следам с помощью бойцов спецназа Fulger, сообщает пресс-служба Кишиневского управления полиции. Оказалось, что мужчина, который, кстати, нанес владельцу ущерб в размере 60 тысяч леев, проник во двор офиса и, увидев там авто, решил его присвоить. Известно, что задержанный ранее был судим за аналогичные преступления, а в данный момент находился в розыске. Ему грозит до четырех лет тюрьмы.

Сумочник

За ограбление двух женщин на Рышкановке был задержан 28-летний мужчина. Первое из этих двух преступлений он совершил в начале декабря на улице Руссо, с угрозами отобрав у незнакомой девушки сумку с документами и 800 леями. Второй раз грабитель "попытал счастье" на улице Албишоара, отобрав у 27-летней женщины два мобильных телефона общей стоимостью 7,5 тысяч леев. Задержанному грозит до семи лет тюрьмы.

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Теги:
угон, ограбление, убийство
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