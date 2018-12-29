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Первый троллейбус в аэропорт

В Кишиневе некоторые водители троллейбусов прямо нарываются на штрафы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Очередной случай отвратительного поведения водителей троллейбуса по отношению к инвалидам произошел в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Корреспондент Sputnik стал очевидцем нежелания водителя троллейбуса, оснащенного пандусом, помогать молодому человеку с ограниченными возможностями.

обрыв троллейбусных проводов
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Кишиневе водитель троллейбуса наплевал на инвалида и угрожал пассажиру

Инцидент произошел в пятницу вечером, около 21.20, в Кишиневе, на остановке общественного транспорта на улице Иона Крянгэ. К остановке подъехал троллейбус 22-го маршрута с номером 1297. На остановке находился молодой человек в инвалидной коляске. Согласно правилам, водитель троллейбуса с пандусом должен был откинуть это приспособление и помочь человеку в инвалидном кресле заехать в салон. Но шофер этого транспортного средства, "промахнувшись" с местом "швартовки", не пожелал, – или не был обучен, – сдавать назад, чтобы пандус при откидывании доставал до бордюра, так как специфика данной инвалидной коляски не позволяет преодолевать подобные препятствия. В итоге этот троллейбус уехал.

Водитель следующего троллейбуса, того же, кстати, поколения, также остановился неудачно по отношению к парню в инвалидном кресле, но смог сдать назад, чтобы тот заехал в салон.

Ранее Кишиневское управление электротранспорта разбиралось с другим подобным случаем, когда и водитель, и кондуктор троллейбуса седьмого маршрута повели себя крайне по-хамски по отношению к лицу с ограниченными возможностями >>>

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Теги:
троллейбус, Кишинев, инвалид, люди с ограниченными возможностями
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