Пока вы спали: ночной "прыгун" в Кишиневе, пожар в Париже и арест боевика

КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. Ночной переполох в молдавской столице: молодой человек пытался свести счеты с жизнью. Он забрался на крышу здания напротив главпочтамта и пытался оттуда спрыгнуть. Правоохранительным органам удалось предотвратить попытку самоубийства.

© REUTERS / Michaela Rehle Неужели людям светит разное Солнце?

Боевик-вербовщик экстрадирован из Молдовы

Сообщается, что ажиотаж в городе устроил тот же самый юноша, которого в свое время "спас" экс-мэр Кишинева Дорин Киртоакэ — в тот раз "горе-самоубийца" забрался на рекламный щит.

Россиянин, находившийся в международном розыске за участие в боевых действиях в Сирии на стороне боевиков, экстрадирован из Молдовы в Россию, сообщает центр общественных связей ФСБ РФ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Генеральной прокуратурой России, НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России организована экстрадиция из Республики Молдова находящегося в международном розыске гражданина России Давудова Надира Минбалаевича, 1990 года рождения", - говорится в сообщении, передает ria.ru

Отмечается, что боевик в апреле 2013 года через третьи страны выехал в Сирию, где вступил в ряды террористической группировки ИГ (запрещена в России, Молдове и других странах). Он принимал активное участие в боевых действиях против правительственных войск, а также вербовал новых боевиков через интернет.

Париж в огне

© AFP 2018 / ZAKARIA ABDELKAFI "Желтых жилетов" во Франции стало заметно меньше - видео

Несколько машин загорелись в Париже в субботу, несколько из них - напротив здания газеты Parisien, сообщает французские СМИ, передает РИА Новости.

Как пишет газета, в субботу вечером в Париже сгорели восемь машин и мотороллер. Несколько из них - напротив здания газеты. После пожара на улице Гренель движение по одной из веток метро было временно приостановлено.

Пожарным удалось взять возгорание под контроль. Причина инцидента неизвестна, по предварительным, данным одна из машин загорелась из-за технической неисправности, после чего огонь перекинулся на другие транспортные средства. Начато расследование.