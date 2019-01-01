Страшная смерть в новогоднюю ночь в Молдове – пожар унес жизнь мужчины

Хозяин жилого дома в одном из сел Молдовы не смог спастись от огня и дыма - причины трагедии предстоит установить специалистам.

КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. Мужчина 56-ти лет погиб в новогоднюю ночь в результате пожара в селе Резень Новоаненского района

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По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы, звонок в службу 112 поступил в 02.52. Горел жилой дом. Тело хозяина жилища было найдено в одной из комнат после того, как возгорание было ликвидировано, и пожарные смогли войти внутрь. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Также в ночь на первое января в Комрате 44-летняя женщина и ее годовалая дочь отравились угарным газом у себя дома. Обеих доставили в больницу и оказали необходимую помощь.

Более 30 инцидентов, произошедших в Молдове за минувшие сутки, потребовали вмешательства пожарных и спасателей. В самую главную праздничную ночь в году по всей стране дежурили 150 спецмашин и 500 пожарных и спасателей.