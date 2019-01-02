Пьяная жительница Кагула зарезала возлюбленного и ушла отмечать Новый год

Столь сильным было желание женщины повеселиться с друзьями, что она зарезала человека - своего сожителя.

КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Женщина 35-ти лет убила своего сожителя в Кагуле за попытку запрета отправиться гулять.

Как сообщают местные СМИ, мужчина возревновал возлюбленную и не пожелал отпускать на встречу по случаю новогодних праздников. Та же, схватив нож, нанесла мужчине два удара. Правда, потом она попыталась остановить кровь, забинтовав раны, но в итоге, видимо, решила, что и так сойдет, и, уложив жертву на кровать, ушла гулять. То есть, скорую раненому никто не вызывал.

Днем позже в дом пришла мать мужчины и нашла его мертвым. Возбуждено уголовное дело.

Известно, что пара прожила вместе примерно четыре года, у женщины есть 14-летняя дочь. Ссоры были частым явлением между сожителями.