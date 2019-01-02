В новогодние дни в Молдове произошли три загадочных самоубийства

По данным следствия, счеты с жизнью свел заключенный одной из тюрем, сельчанин из Теленештского района и житель Унген.

КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Первого января сотрудник пенитенциара №9 "Прункул" обнаружил в помещении общего доступа бездыханное тело одного из заключенных, отбывающего наказание за убийство. Следствие выдвигает версию о самоубийстве.

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О смерти двоих мужчин из Теленештского района и Унген, скончавшихся в последний день 2018 года, тоже официально говорят, как о самоубийстве.

По данным полиции, на телах погибших не было найдено следов насильственной смерти. Оба погибших были найдены по месту жительства.

В первом случае речь идет о трагедии в селе Скорцень Теленештского района. Утром 31 декабря там нашли тело 40-летнего мужчины. Второй случай был зарегистрирован приблизительно в 19.30 того же дня в Унгенах. Тело 52-летнего мужчины было найдено на полу, отмечено, что, вероятно, речь идет о самоудушении.