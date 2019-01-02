Более тысячи нарушений ПДД, десятки аварий: как в Молдове прошли праздники

Полиция подвела итоги новогодних праздников в Молдове: десятки водителей сели за руль в пьяном виде.

КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. За праздничные дни в Молдове зарегистрировано свыше тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщили в пресс-службе Национального инспектората по патрулированию.

© Sputnik / Miroslav Rotari Полиция предупреждает: какие риски поджидают жителей Молдовы на праздники

Большая часть из них приходится на несоблюдение скоростного режима – 600 нарушений. По данным полиции, также выявлено 23 водителя в состоянии алкогольного опьянения, а еще 14 сели за руль без водительских прав.

Без водительских прав: в Молдове началась "охота" на пьяных водителей>>>

"Произошло 22 ДТП, в результате которых пострадали 24 человека", - добавили в инспекторате.

На зимние праздники жителей Молдовы ждут сразу несколько миниканикул. Первые из них уже прошли. Молдавские бюджетники отдыхали четыре дня и вышли на работу в среду, 2 января. Спустя три дня, то есть с субботы, 5 января, они снова уходят на четырехдневные каникулы.