В пригороде Кишинева мужчина зарубил свою мать: шокирующие детали

Сын жестоко расправился со своей матерью . В ходе осмотра тела женщины обнаружены несколько ударов топором в область головы.

КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Кошмарная история случилась в коммуне Трушены, 34-летний мужчина подозревается в убийстве своей 70-летней матери. Он зарубил ту, которая подарила ему жизнь, топором.

Звонок в инспекторат столичного сектора Буюканы поступил утром в среду, сообщила Sputnik пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталья Стати.

"Полицию вызвали соседи. На место прибыли опергруппа и судмедэксперт. При осмотре тела обнаружили следы от ударов, характерные ударам топором", - отметила собеседница.

© Sputnik / Evghenii Panasenco Жителей многоэтажки в Кишиневе терроризирует голый мужчина с топором

Правоохранительные органы возбудили дело по статье 145 Уголовного кодекса "Умышленное убийство".

Полиция нашла "кантемирских убийц", совершивших страшное преступление>>>

"В совершении преступления подозревается сын жертвы. На данный момент следователи предпринимают меры для установления его места нахождения и задержания", - заявила Стати.