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Арест. Архивное фото

Мужчину, зарубившего мать топором, задержали: что ему грозит по закону

CC0 / Pixabay / 4711018
Происшествия
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Житель коммуны Трушены признался в жестоком убийстве собственной матери: шокирующие подробности кошмарной истории.

КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Когда подозреваемого в убийстве собственной матери в пригороде Кишинева задержали, мужчина признался в содеянном: он зарубил ту, которая подарила ему жизнь. И теперь ему грозит пожизненный срок.

Топор
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Кошмарная история произошла в коммуне Трушены. Звонок в инспекторат столичного сектора Буюканы поступил утром в среду, 2 января. Полицию вызвали соседи. На место прибыли опергруппа и судмедэксперт. При осмотре тела 70-летней женщины следователи обнаружили следы от ударов топором. Правоохранительные органы возбудили дело по статье 145 Уголовного кодекса "Умышленное убийство".

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Главный подозреваемый – это 34 -летний сын жертвы, которого правоохранительные органы по началу объявили в розыск.

"Благодаря предпринятым мерам мужчину задержали по горячим следам. Речь идет о сыне жертвы. В ходе допроса он признал свою вину. Мужчина помещен в изолятор на 72 часа", - сообщили в полиции.

Ему, как пояснили в полиции, предъявлено обвинение в умышленном убийстве. Мужчина рискует получить тюремный срок до 20 лет или пожизненное заключение.

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