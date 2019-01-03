Страшный пожар в Кишиневе: мужчина погиб от огня

Пожар произошел в четверг в жилой многоэтажке на улице Христо Ботева - находившегося в квартире мужчину спасти не удалось.

КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Звонок с сообщением о пожаре в Кишиневе в здании на улице Христо Ботева, 11/2 поступил в службу 112 в 10.14, сообщили в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

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Два пожарных расчета к 10:36 локализовали возгорание и потушили пламя в квартире на втором этаже. Там было обнаружено тело мужчины.

Сообщается, что огонь уничтожил часть имущества в одной из комнат.

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Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

С начала 2019 года в Молдове зарегистрировано восемь пожаров, в результате которых погибли два человека.

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