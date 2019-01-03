Страшный пожар в Кишиневе: мужчина погиб от огня

КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Звонок с сообщением о пожаре в Кишиневе в здании на улице Христо Ботева, 11/2 поступил в службу 112 в 10.14, сообщили в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.
Два пожарных расчета к 10:36 локализовали возгорание и потушили пламя в квартире на втором этаже. Там было обнаружено тело мужчины.
Сообщается, что огонь уничтожил часть имущества в одной из комнат.
Мужчину, зарубившего мать топором, задержали: что ему грозит по закону>>>
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
С начала 2019 года в Молдове зарегистрировано восемь пожаров, в результате которых погибли два человека.
Читайте также:
- Полиция нашла "кантемирских убийц", совершивших страшное преступление
- Двойное убийство с поджогом - хынчештский душегуб найден